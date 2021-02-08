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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشطاء يكشفون سر تمويل جمال عيد الجديد بصورة البوية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:38 م
جمال عيد
جمال عيد
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هاجم رواد السوشيال ميديا جمال عيد ووصفوه بكبير عبدة الدولار.

وقال المهاجمون ": يا ريت يا جمال يا تعيس تجرب الحبس الإحتياطى مش عارفين هما سايبينك بره ليه، أنت لازم تتحبس عشان أنت وجودك خارج السجن هو الجرم الحقيقى والكذب والإدعاءات الباطلة اللى أنت بتروج ليها دى تتساهل تتحبس عليها.

وتابع المهاجمون "؛ يا أخ جمال.. أنت الحقد عامى نظرك وقلبك عن إنك تشوف كل التطور اللى بيحصل فى البلد.. لكن طبعًا أنت مصلحتك فى حتة تانية بعيدة عننا.. وهى نشر الخراب اللى أنت مكلف بيه من أسيادك بالخارج ‏ حتى بنتك خلتها تتاجر با لهبل والعك بتاعك.. وقال إيه خليتها ترسم لك صورة وأنت داهن وشك بالبوية لما كنت طالع تقول إن ناس عملت فيك كده وده طبيعى منك بتتاجر باي حاجة حتى بالكذب اللي اتعودنا عليه منك.

واختتموا": جمال عيد طالع اليومين دول يقول إن المحروسة بنته لينا شاركت بالصورة الهباب دى فى معرض فى أمريكا - سبحان الله.. فى ناس بتربى ولادها على حب الوطن وفى ناس زيك يا جمال يا عيد بتربى عيالها على خيانة وكره الوطن ‏وطبعا الصورة هتكسب جائزة عشان ثمن الخيانة يبقى مشروع الحقيقة جتك القرف فى عمايلك. ُ

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