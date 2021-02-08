البطاطس بـ 70 قرشًا.. انخفاض أسعار الخضروات في سوق العبور

قال حاتم نجيب عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في سوق العبور نتيجة وفرة المعروض، مؤكدا أن أسعار الخضار سجلت انخفاضًا منذ بداية العام مقارنة بالعام السابق بسبب زيادة حجم الإنتاج.وأوضح نجيب في تصريح لـ"الدستور" أن أسعار البطاطس تبدأ من 70 قرشًا للكيلو وجنيه واحد لبعض الأنواع، كما انخفضت أسعار الطماطم لـ 2 جنيه وحتى 4 جنيهات على حسب المنطقة.واستقرت أسعار البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو.وشهدت أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو.