سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 7-2-2021 فى البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد

شهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 7-2-2021 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها العديد من الدول بسبب أزمة عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في انهيار الدول الاقتصادية وهبوط البورصات العالمية والبورصات الخليجية، وترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين عن أسعار الدينار الكويتي اليوم.ويعرض "الدستور" في تقريره اليومي للمواطنين والمستثمرين كافة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 7-2-2021 في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، ونعرض لكم سعر الدينار الكويتي في البنوك التالية (البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك المصرف المتحد - بنك الشركة المصرفية - البنك العربي الإفريقي الدولي).1 - بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب حوالي 48 جنيهًا للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 52 جنيهًا.2 - وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه، نحو ما يقرب حوالي 47 جنيهًا للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 52 جنيهًا.3 - وشهدت الدينار في البنك العربي الإفريقي الدولي، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه، نحو ما يقرب حوالي 48 جنيهًا للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 52 جنيهًا.4 - بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، نحو ما يقرب حوالي 48 جنيهًا للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 52 جنيهًا.5 - وشهد سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب حوالي 50.93 جنيهًا للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.34 جنيهًا.6 - وتبلغ أسعار صرف الدينار الكويتي في بنك HSBC، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب حوالي 48 جنيهًا للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 52 جنيهًا.