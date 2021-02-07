رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 7-2-2021 فى البنوك

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:56 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
هبه محمد
طباعة
شهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 7-2-2021 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها العديد من الدول بسبب أزمة عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في انهيار الدول الاقتصادية وهبوط البورصات العالمية والبورصات الخليجية، وترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين عن أسعار الدينار الكويتي اليوم.

ويعرض "الدستور" في تقريره اليومي للمواطنين والمستثمرين كافة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 7-2-2021 في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، ونعرض لكم سعر الدينار الكويتي في البنوك التالية (البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك المصرف المتحد - بنك الشركة المصرفية - البنك العربي الإفريقي الدولي).

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 

1 -  بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب حوالي 48 جنيهًا للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 52 جنيهًا.

2 - وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه، نحو ما يقرب حوالي 47 جنيهًا للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 52 جنيهًا.

3 - وشهدت الدينار في البنك العربي الإفريقي الدولي، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه، نحو ما يقرب حوالي 48 جنيهًا للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 52 جنيهًا.

4 - بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، نحو ما يقرب حوالي 48 جنيهًا للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 52 جنيهًا.

5 - وشهد سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب حوالي 50.93 جنيهًا للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.34 جنيهًا.

6 - وتبلغ أسعار صرف الدينار الكويتي في بنك HSBC، في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب حوالي 48 جنيهًا للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 52 جنيهًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لأول مرة منذ 10 سنوات.. هبوط طائرة ركاب إسرائيلية فى تركيا

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

مصدر أمنى ينفى وفاة 4 نزلاء داخل أحد السجون بفيروس كورونا

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الزمالك يواجه الاتحاد السكندرى لاستعادة الانتصارات فى الدورى

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

تعادل إيفرتون مع مانشستر يونايتد 3-3 فى الدورى الإنجليزى

الإيسيسيكو تدعو للتوعية بمخاطر ختان الإناث

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى

غدًا.. افتتاح معرض «عظمة على عظمة» بجاليرى الكحيلة

المبادئ والممارسات التى قادت إلى نجاح «أمازون» فى هذا الكتاب