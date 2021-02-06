مواعيد القطارات اليوم السبت 6-2-2021
السبت 06/فبراير/2021 - 06:47 ص
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت "جوجل" يوميًا من قبل الراكبين عن مواعيد القطارات، وتستمر جهود وزارة النقل وهيئة السكك الحديد لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مع إلتزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقًا لقرارات الحكومة المصرية، حفاظًا على صحة الراكبين من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، ويعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات في تقرير يومي عن مواعيد القطارات اليوم السبت 6-2-2021.
2 - يتحرك قطار رقم 669 بداية من الساعة 7:10 صباحًا من القاهرة ويصل إلى إيتاي البارود الساعة 9:45 صباحًا.
3 - يبدأ قطار رقم 671 في التحرك بداية من الساعة 7:30 صباحًا من القاهرة ويصل إلى إيتاي البارود الساعة 11:00 صباحًا.
4 - يتحرك قطار رقم 673 بداية من الساعة 9:00 صباحًا من القاهرة ويصل إلى إيتاي البارود الساعة 12:30 مساءً.
5 - يبدأ قطار رقم 661 في التحرك بداية من الساعة 3:45 صباحًا من القاهرة ويصل إلى إيتاي البارود الساعة 5:45 صباحًا.
6 - يبدأ قطار رقم 663 في التحرك بداية من الساعة 3:40 صباحًا من القاهرة ويصل إلى إيتاي البارود الساعة 6:45 صباحًا.
7 - يتحرك قطار رقم 665 في التحرك بداية من الساعة 4:40 صباحًا من القاهرة ويصل إلى إيتاي البارود الساعة 8:00 صباحًا.
2 - يتحرك قطار رقم 1110 مميز بداية من الساعة 3:40 مساءً من القاهرة ويصل إلى مدينة الواسطى الساعة 5:20 مساءً.
3 - يتحرك قطار رقم 970 مكيف بداية من الساعة 2:00 مساءً من القاهرة ويصل إلى سوهاج الساعة 10:00 مساءً.
2 - ينطلق قطار رقم 2 بداية من الساعة 2:15 مساءً من الإسكندرية ويصل إلى القاهرة الساعة 6:25 مساءً.
3 - يبدأ قطار رقم 588 في التحرك بداية من الساعة 4:30 مساءً من الإسكندرية ويصل إلى طنطا الساعة 6:45 مساءً.
مواعيد القطارات المميزة اليوم السبت 6-2-20211 - يبدأ قطار رقم 667 في التحرك بداية من الساعة 5:05 صباحًا من القاهرة ويصل إلى إيتاي البارود الساعة 8:30 صباحًا.
2 - يتحرك قطار رقم 669 بداية من الساعة 7:10 صباحًا من القاهرة ويصل إلى إيتاي البارود الساعة 9:45 صباحًا.
3 - يبدأ قطار رقم 671 في التحرك بداية من الساعة 7:30 صباحًا من القاهرة ويصل إلى إيتاي البارود الساعة 11:00 صباحًا.
4 - يتحرك قطار رقم 673 بداية من الساعة 9:00 صباحًا من القاهرة ويصل إلى إيتاي البارود الساعة 12:30 مساءً.
5 - يبدأ قطار رقم 661 في التحرك بداية من الساعة 3:45 صباحًا من القاهرة ويصل إلى إيتاي البارود الساعة 5:45 صباحًا.
6 - يبدأ قطار رقم 663 في التحرك بداية من الساعة 3:40 صباحًا من القاهرة ويصل إلى إيتاي البارود الساعة 6:45 صباحًا.
7 - يتحرك قطار رقم 665 في التحرك بداية من الساعة 4:40 صباحًا من القاهرة ويصل إلى إيتاي البارود الساعة 8:00 صباحًا.
مواعيد قطارات الصعيد اليوم السبت 6-2-20211 - يتحرك قطار رقم 158 مميز بداية من الساعة 10:30 صباحًا من القاهرة ويصل إلى مدينة الأقصر الساعة 9:30 مساءً.
2 - يتحرك قطار رقم 1110 مميز بداية من الساعة 3:40 مساءً من القاهرة ويصل إلى مدينة الواسطى الساعة 5:20 مساءً.
3 - يتحرك قطار رقم 970 مكيف بداية من الساعة 2:00 مساءً من القاهرة ويصل إلى سوهاج الساعة 10:00 مساءً.
مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم السبت 6-2-20211 - ينطلق قطار رقم 818 بداية من الساعة 4 مساءً من ميت غمر ويصل إلى القاهرة الساعة 5:55 مساءً.
2 - ينطلق قطار رقم 2 بداية من الساعة 2:15 مساءً من الإسكندرية ويصل إلى القاهرة الساعة 6:25 مساءً.
3 - يبدأ قطار رقم 588 في التحرك بداية من الساعة 4:30 مساءً من الإسكندرية ويصل إلى طنطا الساعة 6:45 مساءً.