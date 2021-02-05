محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

نعى الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، الفنان الكبير عزت العلايلي الذي وافته المنية عن عمر 86 سنة، نافيا أن تكون الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.





وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» إن الفنان عزت العلايلي كان بصحة جيدة حتى اللحظات الأخيرة في حياته، وكان متيقظا، وله حوار سجله منذ فترة ليست بالبعيدة وتحدث فيه عن تأثره بعد وفاة زوجته.





وأضاف محمد الباز أن الفنان عزب العلايلي تنبأ بوفاته من واقع مشهد بفيلم «السقا مات»، موضحًا أنه في الفيلم زار زوجته وذهب إلى قبرها لدفنها، وخلال الدفنة يرى صورة زوجته على القبر، ويصرخ «الموت جبان».