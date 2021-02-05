رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:30 ص
صلاة
صلاة
هبه محمد
طباعة
تتغير مواقيت الصلاة نحو دقيقة أو دقيقتين يوميًا من محافظة لأخرى، ولذلك ترتفع عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى "جوجل" من حين لآخر عن مواقيت الصلاة، ولذلك يعرض " الدستور" جميع التفاصيل والمعلومات التي تخص مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-2-2021.

ويقدم لكم " الدستور " في تقريره اليومي والمميز لدى المسلمين كافة أنحاء محافظات مصر العربية لمن يهتم ويبحثًا يوميًا عن مواقيت الصلاة في المحافظة التابع لها، ونعرض مواعيد الصلاة في تلك المحافظات في مصر ومنها (مواقيت الصلاة في القاهرة - مواقيت الصلاة في الإسكندرية - مواقيت الصلاة في أسوان - مواقيت الصلاة في شرم الشيخ - مواقيت الصلاة في الإسماعلية).

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 5:15 صباحًا

وقت صلاة الشروق 6:43 صباحًا

وقت آذان الظهر (موعد صلاة الجمعة) 12:09 صباحًا

وقت آذان العصر 3:11

وقت آذان المغرب 5:34 مساءً

وقت آذان العشاء 6:53

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 5:21 صباحًا

وقت صلاة الشروق 6:50 صباحًا

وقت آذان الظهر (موعد صلاة الجمعة) 12:13

وقت آذان العصر 3:14

وقت آذان المغرب 5:36 مساءً

وقت آذان العشاء 6:57

مواقيت الصلاة في الإسماعلية اليوم الجمعة


وقت صلاة الفجر 5:11 صباحًا

وقت صلاة الشروق 6:40 صباحًا

وقت آذان الظهر 12:05 صباحًا

وقت آذان العصر 3:07

وقت آذان المغرب 5:29 مساءً

وقت آذان العشاء 6:48 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 5:02 صباحًا

وقت صلاة الشروق 6:27 صباحًا

وقت آذان الظهر (موعد صلاة الجمعة) 11:56 صباحًا

وقت آذان العصر 3:02 مساءً

وقت آذان المغرب 5:26 مساءً

وقت آذان العشاء 6:42 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 5:06 صباحًا

وقت صلاة الشروق 6:29 صباحًا

وقت آذان الظهر (موعد صلاة الجمعة) 12:03 صباحًا

وقت آذان العصر 3:12 مساءً

وقت آذان المغرب 5:36 مساءً

وقت آذان العشاء 6:51 مساءً

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

في ذكرى وفاتها.. 3 رجال في حياة الفنانة نادية لطفي

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

مورينيو يتلقى صفعة من فريقه الأسبق

المنتخب الموريتانى للمحليين يقيم معسكرًا استعدادًا لكأس العرب

موسيمانى: الأهلى حقق الأهم بالفوز على الدحيل وبلوغ نصف نهائى المونديال

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

السبت: نادى السينما الأفريقية يعرض البحر من ورائكم بسينما الهناجر

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة