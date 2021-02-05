موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات
الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:30 ص
هبه محمدطباعة
تتغير مواقيت الصلاة نحو دقيقة أو دقيقتين يوميًا من محافظة لأخرى، ولذلك ترتفع عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى "جوجل" من حين لآخر عن مواقيت الصلاة، ولذلك يعرض " الدستور" جميع التفاصيل والمعلومات التي تخص مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-2-2021.
ويقدم لكم " الدستور " في تقريره اليومي والمميز لدى المسلمين كافة أنحاء محافظات مصر العربية لمن يهتم ويبحثًا يوميًا عن مواقيت الصلاة في المحافظة التابع لها، ونعرض مواعيد الصلاة في تلك المحافظات في مصر ومنها (مواقيت الصلاة في القاهرة - مواقيت الصلاة في الإسكندرية - مواقيت الصلاة في أسوان - مواقيت الصلاة في شرم الشيخ - مواقيت الصلاة في الإسماعلية).
وقت صلاة الشروق 6:43 صباحًا
وقت آذان الظهر (موعد صلاة الجمعة) 12:09 صباحًا
وقت آذان العصر 3:11
وقت آذان المغرب 5:34 مساءً
وقت آذان العشاء 6:53
وقت صلاة الشروق 6:50 صباحًا
وقت آذان الظهر (موعد صلاة الجمعة) 12:13
وقت آذان العصر 3:14
وقت آذان المغرب 5:36 مساءً
وقت آذان العشاء 6:57
وقت صلاة الفجر 5:11 صباحًا
وقت صلاة الشروق 6:40 صباحًا
وقت آذان الظهر 12:05 صباحًا
وقت آذان العصر 3:07
وقت آذان المغرب 5:29 مساءً
وقت آذان العشاء 6:48 مساءً
وقت صلاة الشروق 6:27 صباحًا
وقت آذان الظهر (موعد صلاة الجمعة) 11:56 صباحًا
وقت آذان العصر 3:02 مساءً
وقت آذان المغرب 5:26 مساءً
وقت آذان العشاء 6:42 مساءً
وقت صلاة الشروق 6:29 صباحًا
وقت آذان الظهر (موعد صلاة الجمعة) 12:03 صباحًا
وقت آذان العصر 3:12 مساءً
وقت آذان المغرب 5:36 مساءً
وقت آذان العشاء 6:51 مساءً
ويقدم لكم " الدستور " في تقريره اليومي والمميز لدى المسلمين كافة أنحاء محافظات مصر العربية لمن يهتم ويبحثًا يوميًا عن مواقيت الصلاة في المحافظة التابع لها، ونعرض مواعيد الصلاة في تلك المحافظات في مصر ومنها (مواقيت الصلاة في القاهرة - مواقيت الصلاة في الإسكندرية - مواقيت الصلاة في أسوان - مواقيت الصلاة في شرم الشيخ - مواقيت الصلاة في الإسماعلية).
مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الجمعةوقت صلاة الفجر 5:15 صباحًا
وقت صلاة الشروق 6:43 صباحًا
وقت آذان الظهر (موعد صلاة الجمعة) 12:09 صباحًا
وقت آذان العصر 3:11
وقت آذان المغرب 5:34 مساءً
وقت آذان العشاء 6:53
مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعةوقت صلاة الفجر 5:21 صباحًا
وقت صلاة الشروق 6:50 صباحًا
وقت آذان الظهر (موعد صلاة الجمعة) 12:13
وقت آذان العصر 3:14
وقت آذان المغرب 5:36 مساءً
وقت آذان العشاء 6:57
مواقيت الصلاة في الإسماعلية اليوم الجمعة
وقت صلاة الفجر 5:11 صباحًا
وقت صلاة الشروق 6:40 صباحًا
وقت آذان الظهر 12:05 صباحًا
وقت آذان العصر 3:07
وقت آذان المغرب 5:29 مساءً
وقت آذان العشاء 6:48 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الجمعةوقت صلاة الفجر 5:02 صباحًا
وقت صلاة الشروق 6:27 صباحًا
وقت آذان الظهر (موعد صلاة الجمعة) 11:56 صباحًا
وقت آذان العصر 3:02 مساءً
وقت آذان المغرب 5:26 مساءً
وقت آذان العشاء 6:42 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعةوقت صلاة الفجر 5:06 صباحًا
وقت صلاة الشروق 6:29 صباحًا
وقت آذان الظهر (موعد صلاة الجمعة) 12:03 صباحًا
وقت آذان العصر 3:12 مساءً
وقت آذان المغرب 5:36 مساءً
وقت آذان العشاء 6:51 مساءً