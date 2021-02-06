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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: وقفة احتجاجية بوسط بيروت تنديدا باغتيال الناشط لقمان سليم

السبت 06/فبراير/2021 - 05:10 م
الناشط لقمان سليم
الناشط لقمان سليم
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نظم نشطاء وسياسيون وصحفيون لبنانيون وقفة احتجاجية بساحة (سمير قصير) بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، تنديدا بعملية اغتيال الناشط السياسي البارز لقمان سليم التي وقعت مؤخرا.

وعُثر على جثة الناشط والباحث لقمان سليم، وهو معارض قوي لحزب الله في لبنان، داخل سياراته بإحدى بلدات منطقة الجنوب اللبناني، حيث تبين إنه اغتيل بـ 5 طلقات نارية في الرأس والظهر.

واستنكر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ظهر اليوم عدم توفير أجهزة الدولة ومؤسساتها الأمنية الحماية للقمان سليم، لا سيما بعدما كان قد أعلن السنة الماضية عن تلقيه تهديدات جدية بالقتل على نحو يعرض حياته للخطر الشديد، واقتحام منزله والتدوين على جدرانه "المجد لكاتم الصوت".

واتهم المحتجون الدولة اللبنانية بالإهمال في أداء واجباتها بحماية الشعب الأمر الذي أدى حدوث الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي، ومن قبله تعدي عناصر تابعة لـ"حزب الله" على خيم المتظاهرين والمعتصمين في أعقاب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019 وإحراق الخيم في ساحات الاعتصام.

واعتبروا أن "ثوار لبنان" يتعرضون لتصفية دموية، مطالبين من جميع اللبنانيين وقوى المعارضة توحيد صفوفهم في مواجهة الاستبداد واستباحة الدماء، والعمل على إعادة تكوين السلطة وصولا لدولة مدنية تحترم المواطن والإنسان وترسي مبادئ الحق والعدالة.

كما طالبوا من المجتمع الدولي والدول الصديقة الداعمة للبنان، أن يربطوا تقديم أي دعم بتوفير الحماية للشعب اللبناني والوقوف في صفه وحماية النشطاء والثوار، وعدم توفير أي غطاء أو حماية للمليشيات المسلحة.

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