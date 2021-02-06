لطفي بلعيد يجدد اتهامه للنهضة باغتيال شقيقه

قال لطفي بلعيد شقيق الشهيد شكري بلعيد اليوم السبت، إنّه بعد مرور 8 سنوات على اغتيال الشهيد في مثل هذا اليوم من عام 2013 وملف القضية لم يراوح مكانه، مجدّدا اتهامه حركة النهضة بالتورط في عملية الاغتيال.ودعا لطفي بلعيد في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية التونسية، كافة التونسيين غير الراضين عن الوضعية الحالية للبلاد إلي المشاركة في المسيرة من ساحة الشهيد شكري بلعيد ساحة حقوق الإنسان سابقا، مستغربا من كثرة الحواجز الأمنية المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة والتي رجح أنّها ستحول دون وصول المسيرة إلى هذا الشارع الرمزي.يأتي هذا فيما يتزامن اليوم الذكرى الثامنة لوفاة شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" وأحد مؤسسي الجبهة الشعبيّة الذي تم استهدافه بالرصاص أمام منزله يوم 6 يناير سنة 2013.