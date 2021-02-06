النيابة تحقق في ألتهام حريق لمخزن لعب أطفال في الهرم

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في حادث ألتهام حريق لمخزن لعب أطفال داخل بدروم عقار بمنطقة حدائق الأهرام.وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا باندلاع النيران داخل مخزن فى منطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة أو الوحدات السكنية بذات العقار.كشفت المعاينة الأولية أن العقار مكون من بدروم و6 طوابق وأندلعت النيران داخل مخزن متواجد بالبدروم، حيث تبين أنه يستخدم لتخزين لعب الأطفال.وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.