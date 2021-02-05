المزمار البلدي والآلات الشعبية بالمسرح المتنقل في الأسمرات

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات العروض الفنية للمسرح المتنقل بحي الأسمرات لليوم الرابع على التوالي، بحضور رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي ومدير عام فرع ثقافة القاهرة.وقدمت فرقة الآلات الشعبية والمزمار البلدي بشبين القناطر عرض موسيقي، إلى جانب فقرات للغناء الجماعي والفردي، تضمن الإنشاد الديني "غالى نبينا"، وغناء جماعي بلدى يا مصر يا جميلة، وغناء فردي يا بلدي يا مصر والسيرة الهلالية، وفى الختام أغنية هنسيبكم فى رعاية الله.كما عبرت الفرقة عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفاعلية مع توجيه شكر للحضور، بالإضافة إلى فقرات ابداعية لمواهب قصر تحيا مصر بالأسمرات، مع فقرات استعراضية عن حب مصر وفقرة غناء.