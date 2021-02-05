ضبط 1267 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان على مدار يومين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، في ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية موسعة، نتج عنها تنفيذ 1267 حكمًا، على مدار يومين.وجاءت الأحكام كالتالي: 253 حكم حبس جزئي، و43 حكم حبس مستأنف، و706 أحكام غرامات، و260 حكم مخالفة.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.