ندوة إرشادية عن حفظ الأطعمة فى قصر ثقافة الأسمرات

واصلت مديرية طب بيطري القاهرة من عقد الندوات الإرشادية بمختلف إدارتها بمحافظة القاهرة بناء على تعليمات الدكتور مديرية الطب البيطري بالقاهرة.وأقيمت ندوة إرشادية فى قصر الثقافة بالأسمرات عن حفظ الأطعمة من أصل حيوانى والمواد الحافظة والملونة واختلاف طرق الحفظ بتطور العادات الغذائية للإنسان ومميزات المواد الحافظه بالنسبه للاقتصاد وتسهيل حياة البشر وخطورة سوء الاستهلاك والإفراط فى تناول مصنعات اللحوم وكيف أحسن اختيار الغذاء الآمن للصحة.وألقت الندوة الدكتورة حنان عزت رئيس قسم الإرشاد بإدارة المقطم البيطرية.كما أقامت مديرية طب بيطري القاهرة ندوة ارشادية برعاية الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة وتحت إشراف الدكتور محاسن أحمد مدير إدارة المطرية البيطرية.وتم عمل ندوة إرشادية بجمعية أحلام الشباب بشارع التروللي في حى المطرية وكانت عن سلامة الغذاء من أصل حيوانى والاجراءات اللازم اتخاذها عند التعامل مع الغذاء وطرق حفظ وتداول اللحوم مع التفرقة بين اللحوم المجمدة والمبردة وألقت الندوة الدكتورة محاسن أحمد والدكتورة ياسمين منشاوي بالإدارة.