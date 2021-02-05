البيئة: 18 «لانش» لإحكام الرقابة على الأنشطة البحرية بالبحر الأحمر

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن قرار ايقاف الصيد لمدة ثلاث شهور سنويا فى صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصة أنها فترات تبويض الأسماك والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها وقد تم اتخاذه بناء على دراسات علمية وميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع الصيادين ولفترة طويلة أثبتت صحة القرار وفؤائده بما لا يدع مجالا للشك مطالبة الصيادين بضرورة التكاتف مع الدولة لإعادة المخزون السمكى لما كان عليه وأكثر لصالح العاملين بالمجال والاقتصاد القومى لمصر.وأشارت فؤاد إلى أن الفترة القادمة ستشهد إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة البحرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة بعودة 18 لانش تابع للوزارة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر للعمل بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توقف لفترات زمنية غير منتظمة بالعمل لأسباب تنظيمية وإعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة أولى لإحكام الرقابة على البحر الأحمر ومنع حدوث أي مخالفات فى ممارسة الأنشطة البحرية، كما سيتم إحلال وتجديد الشمندورات الموجودة بالمحافظة والعمل على زيادة اعدادها بما يعود بالنفع على كافة المراكب سواء المستخدمة فى الصيد أو السياحة.وأضافت فؤاد أنه جار مناقشة عدد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لفصل منطقة الصيد بالبحر الاحمر عن السويس نظرا للطبيعة المختلفة للمنطقتين وبما يحقق المصالح للصيادين والبيئة.وقالت وزيرة البيئة ان الفترة القادمة ستشهد ايضا تعزيز التعاون والعمل فى حماية البيئة بالتعاون والتنسيق مع ممثلى مجلس النواب بالمحافظة والمجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والعاملين بكافة المجالات المتعلقة بالانشطة البحرية بما يحقق المصالح للجميع ويفعل دور المجتمع المدنى فى العمل البيئى.