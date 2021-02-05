وزيرة البيئة: تحديد شهور وقف الصيد لحماية البيئة بالبحر الأحمر

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن كل جهود وإجراءات وزارة البيئة لحماية استدامة البيئة البحرية، هدفها الحفاظ على مصادر الأسماك بالبحر الأحمر، وهو ما يحقق مصالح الصيادين في المقام الأول باستدامة مهنة الصيد.وشددت وزير البيئة على أن الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة لإصدار قرار متكامل بالتعاون مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وكافة الجهات المختصة، يتضمن تحديد لشهور إيقاف الصيد مع وضع منظومة متكاملة تضمن توفير مصادر بديلة وعادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة القادمة.وأوضحت الوزيرة، أنها ستضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات في حالة المخالفة بشكل مناسب مرضى لجميع الأطراف، كما يوضح في نهاية الفترة نتائج الإيقاف وما تحقق من فوائد على الجميع، مؤكدة ان كل تلك الإجراءات سيتم عرضها والتشاور فيها مع الصيادين، قبل استصدار القرار على أن يتم تقييم التنفيذ خلال العام الأول مشيرة الى تجربة إيقاف الصيد بمحافظة السويس الناجحة والتي حققت انتعاشة واضحة في الثروة السمكية وعادت بالنفع على الصيادين.