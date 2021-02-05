وزيرة البيئة تعقد اجتماعًا لبحث مشاكل الصيادين بالبحر الأحمر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا لبحث ومتابعة الأوضاع البيئية والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر، ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلى الصيادين وجمعياتهم بالمحافظة والعاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر.تناول الاجتماع عرض ممثلى الصيادين لأهم مشكلاتهم ومقتراحاتهم وطلباتهم لحماية الثروة السمكية بالبحر الأحمر، كذلك دور المجتمع المدنى فى حماية البيئة بالتعاون مع الوزارة.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مهنة الصيد والحفاظ عليها لأنها تشكل مصدر هام للدخل القومى لمصر وهو ما ينعكس على حرص الوزارة فى تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لإحداث التوازن الحقيقى والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين بما يحقق مفهوم الاستدامة كنموذج حقيقى وواقعى لانظمة الصيد بالبحر الأحمر.