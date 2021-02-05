شعبة الاتصالات: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يدعم «مصر الرقمية»

قال المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة واعتماد الحكومة على نظام إلكتروني تشاركي موحد سيؤدي إلى زيادة حجم إنجاز الأعمال اليومي للدولة وتغيير جذري في دولاب عمل الحكومة، مشيدا بتكليفات القيادة السياسية بضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وربط جميع المباني الحكومية بشبكة الفايبر والانتقال إلى عصر مصر الرقمية.وأضاف رئيس شعبة الاتصالات في تصريحات لـ"الدستور" أن هذا التطور التكنولوجي استفادت منه جميع منظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية وهذا سيؤدي إلى تغير في سياسات الدولة الفترة الحالية، مشيرا إلى الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي وجارٍ توزيع ماكينات الدفع الإلكتروني على التجار ضمن مبادرة البنك المركزي المصري ووزارة المالية بهدف التحول الي مجتمع "لا نقدي" لا يعتمد على الكاش والاتجاه إلى المحافظ الإلكترونية والوسائل والحسابات الرقمية.وقال سعيد، إن هناك تحسن كبير في مؤشرات المعاملات الإلكترونية وتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والتي ستشمل جميع القطاعات وعلي رأسها التموين والإسكان والصحة والتعليم والمرور والتقاضي والشهر العقاري، مؤكدا أهمية تاهيل العاملين بالقطاع الحكومي والخاص علي هذه التطبيقات الرقمية.