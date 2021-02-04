«الصحفيين» توفر دفعة جديدة من الكمامات والمطهرات للأعضاء

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن توفير دفعة جديدة من الكمامات والمطهرات، من إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، دخلت مخازن النقابة اليوم.وقال إن الدفعة الجديدة بتخفيضات إضافية على الأسعار لصالح الزملاء، مواصلة لجهود تطبيق الشق الوقائي باستراتيجية عمل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، التي بدأت مع بداية الأزمة قبل تسعة أشهر.وأوضح: تتاح للزملاء بمقر النقابة العامة بالقاهرة من السبت المقبل، وكذا سيتم- إن شاء الله- توفير ذات الخدمة بفرع النقابة بالإسكندرية، وتتاح للزملاء بالمحافظات عبر مندوب، حال حاجتهم إليها.علمًا بأن جميع المنتجات من مصانع وزارة الإنتاج الحربي.١- علبة كمامات طبية بدعامة، بسعر ٤٠ جنيهًا للعلبة.٢- لتر كحول سعة العبوة ١ لتر، بسعر ٥٥ جنيهًا.٣- عبوة كحول سعة ١٢٥م، بسعر ١٥ جنيهًا.٤- جركن ٤ لتر كحول، بسعر ٢٠٠ جنيه.5- جركن مطهر أسطح، سعة ٤ لتر، بسعر ٢٥ جنيهًا.واختتم: أتوجه بجزيل الشكر، لروح الفريق محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق، لدعمه الصحفيين في بدايات أزمة كورونا، التي كانت فيها المطهرات والكمامات نادرة بالأسواق، وكذا الشكر للواء محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، الذي يواصل مسيرة العطاء.