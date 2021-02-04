استمرار عروض المسرح المتنقل بالأسمرات

تستمر لليوم الثالث على التوالي العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال المسرح المتنقل بحي الأسمرات، حيث قدمت مواهب قصر ثقافة تحيا مصر عرضًا للملحمة الغنائية "بكرة أحلى من النهاردة" لتبسيط مفهوم استراتيجية 2030 والتى تهتم بتحسين جودة حياة الإنسان، والتأكيد على تحقيق العدالة الثقافية لكل فئات المجتمع، إلى جانب عرض لفرقة الفنون الشعبية ببني سويف قدمت من خلاله رقصات رائعة من التراث الفلكلورى منها رقصات "الصيادين، المعمورة، التنورة، النوبة".وأعرب رئيس إقليم القاهرة عن سعادته بهذه العروض التي أضافت جوًا من البهجة والفرح لأهالى الأسمرات، مؤكدا الدور المهم الذى تقوم به الهيئة في نشر الوعى الثقافى وتحقيق التنمية الثقافية لكل فئات المجتمع، كما أوضحت مدير عام الفرع أن هذه الملحمة الغنائية تقوم على محاكاة لأهداف استراتيجية 2030 من أجل بث روح الأمل والتفاؤل للجيل الجديد فى الغد المستدام.يُذكر أن العروض مستمرة حتى يوم الأربعاء القادم، وتتم مراعاة الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.