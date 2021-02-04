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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: لقاح «سبوتنيك v» لا يضم شيئا محرما في مكوناته على المسلمين

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:11 ص
جريدة الدستور
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أكدت إدارة مسلمي روسيا أنها حصلت من صانعي لقاح "سبوتنيك V" الروسي على كل المعلومات حول مكوناته، مشيرة إلى أن هذا اللقاح لا يضم شيئا محرما على المسلمين.

وقال نائب رئيس إدارة مسلمي روسيا، المفتي، إيلدار علاء الدينوف، "إنه جاء الجواب من صانعي اللقاح أنه لا يتضمن جيلاتين لحم الخنزير، كما لا توجد هناك مكونات بشرية (خطوط خلوية). في الجوهر وللوهلة الأولى يمكننا القول إن اللقاح لا يضم شيئا محرما من حيث وجهة النظر الإسلامية"،وفقا لقناة (روسيا اليوم).

وأضاف أنه تم طرح أسئلة دقيقة أخرى أمام صانعي اللقاح بشأن تركيبه، مشيرا إلى أنه من المخطط أن تجري الأسبوع المقبل جلسة مشتركة لعلماء الدين وممثلي المعاهد العلمية التي تقوم بإنتاج اللقاحات.. وتابع: "سنقوم بإعداد فتوى دينية وشرعية بهذا الشأن ".

وكان مسلمو روسيا عبروا في وقت سابق عن شكوكهم من مدى اتفاق مكونات اللقاحات الجديدة مع مطالب الدين الإسلامي، وخاصة كانوا يتساءلون حول احتمال استخدام جيلاتين لحم الخنزير أثناء عملية إنتاج اللقاح.

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