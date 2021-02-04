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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

بـ395 مليار جنيه.. «السكة الحديد» تكشف مسار تطوير القطاع

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:58 ص
جريدة الدستور
مني هيبة
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كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن المشروعات التي سيجرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة حتى عام 2024 لرفع كفاءة منظومة السكك الحديدية التقليدية، مبينًا كذلك ما تم إنجازه من مشروعات في هذا الصدد.

وقال رسلان، في بيان، إن الهيئة انتهت من التخطيط لتنفيذ 257 مشروعًا جديدًا بتكلفة قدرها 220 مليار جنيه حتى عام 2024، بينما يجري تنفيذ 52 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 43 مليار جنيه، ويجري البدء في 28 مشروعًا آخر بتكلفة قدرها 132 مليار جنيه.

ويرصد "الدستور" فيما يلي الخريطة التفصيلية لمسار تطوير السكة الحديد، متضمنًا ما تم تنفيذه من مشروعات، والجارية والمخطط لتنفيذها.

المشروعات التي تم تنفيذها:

- تنفيذ 177 مشروعًا بإجمالي تكلفة 45 مليار جنيه
- الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لـ732 مزلقانا، كما تم الانتهاء من تطوير نظام التحكم بـ479 مزلقانا بإجمالي تكلفة 7.1 مليار جنيه.
- تم الانتهاء من تنفيذ تجديدات بطول 500 كم بالإضافة لـ591 مفتاحا بتكلفة 9.3 مليار جنيه.

الأعمال الجاري تنفيذها:
- تطوير الأعمال المدنية لـ370 مزلقانا.
- تطوير نظم التحكم لـ641 مزلقانا بإجمالى تكلفة 848 مليون جنيه.
- التخطيط لتجديد سكة حديد أطوال 1418 كم بالإضافة إلى 2053 مفتاحا بتكلفة قدرها 2.14 مليار جنيه.
- تنفيذ تجديدات بطول 100 كم بالإضافة لـ 750 مفتاحا بتكلفة 7.2 مليار جنيه.

المشروعات المخطط لها حتى 2024: 

- يبلغ إجمالي المشروعات المخطط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة نحو 2222 مشروعا تتضمن تطوير 1102 مزلقان و1120 نظام تحكم للمزلقانات، بإجمالي تكلفة تبلغ 2.5 مليار جنيه.

- وتفصيلًا تشمل المشروعات المقبلة ما يلي:

- تنفيذ تجديدات بطول 818 كم بالإضافة لـ712 مفتاحا بإجمالى تكلفة من 6 إلى 7 مليارات جنيه.
- تطوير الورش بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات.
- إعادة تأهيل 356 محطة، بتكلفة 1.7 مليار جنيه.
- تطوير عربات نقل الركاب، وعربات النوم، وعربات نقل البضائع.
- الانتهاء من توريد 131 عربة حاويات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أمس الأربعاء، برئاسة النائب علاء عابد.

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