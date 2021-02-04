«زيارة غير قانونية».. حقيقة الاعتداء على محامي في معهد الأورام بأسيوط

نفى مصدر أمني ما جاء بمقطع فيديو بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا الزعم باعتداء الأمن على محامي بأسيوط.كوانت أجهزة وزارة الداخلية كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا مقطع فيديو ادعى خلاله أحد المحامين تعرضه للاعتداء واحتجازه داخل نقطة معهد الأورام بأسيوط دون وجه حق.وبالانتقال والفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بحدوث مشادة كلامية داخل معهد الأورام بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بين المحامي (المشار إليه) وعدد من أفراد الأمن الإداري الخاص بالمعهد بسبب رغبته الدخول للمعهد لزيارة والده المحجوز للعلاج في غير أوقات الزيارة الرسمية ورفض أفراد الأمن الإداري لذلك.تم تحرير محضر بالواقعة، وتم الصلح والتراضي بين الطرفين، واتخاذ الإجراءات القانونية.