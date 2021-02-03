مصدر روسي ينفي عقد لقاء سري بين مبعوث بوتين والأسد في دمشق

نفى مصدر رسمي روسي صحة المزاعم الإعلامية عن عقد اجتماع سري مع مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد.وقال المصدر إن مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين شارك في اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف ثم عاد إلى روسيا مباشرة، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو ودمشق "لا تستدعي السرية".فيما ذكرت صحف عربية أن ألكسندر لافرينتييف، أبلغ عددا من محاوريه الغربيين والإقليميين، أنه قام و"جنرالات كبار" بزيارة سرية إلى دمشق نهاية الأسبوع الماضي، والتقوا مع الرئيس بشار الأسد لبحث ترتيبات سياسية وعسكرية وتنسيق المواقف بين الطرفين.