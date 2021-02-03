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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 4 باندلاع حريق في مستودع بروسيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:36 م
حريق في مستودع بروسيا
حريق في مستودع بروسيا
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، مصرع 4 أشخاص جراء نشوب حريق في مستودع بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا الروسية.

وأوضحت اللجنة وفقًا لوسائل إعلام اليوم الأربعاء أنه تم العثور على جثمان أحد العمال في مبنى مستودع قطع الغيار الذي التهمته النيران، كما تم العثور على جثامين رجال الإطفاء الثلاثة، الذين تم الإعلان سابقًا عن اختفائهم في مكان الحريق.

ولفتت إلى أن المعطيات الأولية تدل على أن الثلاثة قتلوا بعد انهيار السقف عليهم، وجاري التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحريق.

وكان مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية قد أعلن في وقت سابق، فقدان 3 من عناصر الإطفاء أثناء إخماد حريق بمساحة 3.5 ألف متر مربع بمستودع قطع غيار السيارات في مدينة كراسنويارسك السيبيرية.

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