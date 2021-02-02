«موسم التخزين».. انخفاض كبير فى أسعار الخضروات والدواجن بالأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفواكه انخفاضًا خلال الفترة الماضية؛ نتيجة لانخفاض معدل التضخم، وتراجع الأسعار أدى لزيادة حجم إقبال المواطنين على الشراء بهدف التخزين في ظل الأسعار المنخفضة.فتراوحت أسعار البطاطس بين 2 و3 جنيهات للكيلو الواحد، فيما انخفضت أسعار الطماطم لـ3 جنيهات، والبصل سعر الكيلو 4 جنيهات، والليمون 16 جنيهًا، ولم يقتصر الانخفاض على الخضراوات بل امتد للدواجن، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء لـ26 جنيهًا.وأكد عدد من البائعين، أن الأسعار في انخفاض منذ بداية العام الجاري، كما أن هناك إقبال كبير من المواطنين على الشراء بهدف التخزين في ظل تراجع الأسعار الذي يشهده السوق في الوقت الحالي.