الجابون: فوز الحزب الحاكم بمقاعد الأغلبية في مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات بدولة الجابون، اليوم الثلاثاء، فوز حزب الرئيس الجابوني، علي بونجو أونديمبا، بأغلبية ساحقة في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، حيث حصل على 45 مقعدًا من بين 52.وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات- في مؤتمر صحفي عقد اليوم- أنه تم انتخاب خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ من المستقلين، ولا يزال يتعين شغل مقعدين في الجولة الثانية في 6 فبراير الجاري، بالإضافة إلى تعيين رئيس الدولة 15 عضوًا في مجلس الشيوخ، الذي سيضم 67 عضوًا في البرلمان.وبالإضافة إلى الـ15 "شخصية" التي اختارها رئيس الجابون "لتكريم خدمة الدولة"، يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الـ52 الآخرين لمدة ست سنوات في اقتراع غير مباشر من قبل أعضاء المجالس البلدية والمقاطعات، الذين يسيطر عليهم "الحزب الديمقراطي" الحاكم.