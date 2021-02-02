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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 لجان لإدارة لإنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:07 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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قال المكتب الإعلامي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزارة الإسكان، إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات على غرار مشروعي "الأسمرات" و" بشاير الخير" بعواصم المحافظات والمدن الكبرى في إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021 بتشكيل 3 لجان لإدارة الملف.

وأضاف بيان له، أنه تم تشكيل اللجان الآتية:-

1) - لجنة عليا لإدارة مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية برئاسة السيد دكتور مهندس رئيس مجلس الوزراء.

2) - لجنة رئيسية لإدارة المشروع برئاسة السيد المهندس المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية – رئاسة مجلس الوزراء.

3)- لجنة تقنين أوضاع التعامل مع ملكيات الأراضي برئاسة السيد اللواء أ.ح. مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة.

وفي هذا الشأن تم عقد إجتماع موسع بمقر صندوق تطوير المناطق العشوائية يوم الثلاثاء 222021، للجنة الرئيسية المشكلة برئاسة المهندس المدير التنفيذي للصندوق وبحضور كل من رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني - ممثلين عن وزارة التنمية المحلية - ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - سكرتيري عموم محافظات (القاهرة القليوبية دمياط السويس كفر الشيخ الدقهلية الشرقية الغربية المنوفية قنا المنيا سوهاج الفيوم الأقصر) - المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء - ممثلي مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، تم مراجعة التصميمات والمخططات المقترحة للمشروعات، ووضع خطة محكمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توفير جودة حياة المواطنين من خلال مشروعات توفر وحدات سكنية على أعلى مستوى وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمعيشة وفرص العمل، وضمان حصول المواطن على حقه.

كما تشرف اللجنة على التنفيذ بالمحافظات المعنية ومتابعة جودة التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني، ومتابعة الصرف والتسويات، وتشكيل لجان الحصر والتسكين والتظلمات بما يضمن تمكين المستحقين للوحدات المنشأة بالمشروعات.

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