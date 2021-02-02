خبيرة ألمانية: صراع تيجراي يزعزع استقرار إثيوبيا والمنطقة

ذكرت خبيرة ألمانية أن الصراع في شمال إثيوبيا له عواقب مزعزعة للاستقرار في المنطقة.وقالت أنيته فيبر من مؤسسة العلوم والسياسة الألمانية (SWP): "إثيوبيا في وضع حرج للغاية على الصعيدين الداخلي والإقليمي"، مضيفة أن هذا الحراك الداخلي له تأثيرات هائلة على المنطقة.وبحسب بيانات فيبر، يقاتل جنود إريتريون بدعوة من الحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي، لكنهم لا يخضعون لسيطرة أديس أبابا.يُذكر أن إثيوبيا وإريتريا خاضتا من قبل نزاعا دمويا على الحدود ولم يقيما علاقات دبلوماسية منذ سنوات. وتسبب صراع تيجراي أيضا في زيادة التوترات مع السودان المجاور، ما أدى إلى اندلاع نزاع حدودي بين البلدين مرة أخرى.وقالت فيبر: "يُظهر الحشد الهائل للقوات من كلا الجانبين أن حراكا قد بدأ، ويجب أن يتوقف احترازيا قبل اندلاع حرب. ليس بمقدور أي منهما تحمل ذلك".