ضبط 50 طن أسماك منتهية الصلاحية وغلق مصنع غير مرخص بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع، مشددا على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة لضبط الأسواق وردع المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من توافر السلع بالأسواق بالجودة والموصفات المقررة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، بالتنسيق مع إدارة تموين كفر الدوار والطب البيطرى والصحة ومباحث التموين حملة مكبرة على المحلات التجارية والمصانع، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستخدام الآدمي.وأسفرت الحملة عن ضبط ٥٠ طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية، قبل طرحها بالأسواق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين نظرًا لخطورتها على صحة المواطنين.كما تم ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتعبئة الشاي والحلاوة الطحينية، حيث تم التحفظ على ١٥٠٠ كيلو جرام من الشاى غير مدون عليه أى بيانات إنتاج وصلاحية، وكذلك ضبط عدد ٢٥ علبة حلاوة طحينية، وكمية من "عرق حلاوة" المخصص لصناعة الحلاوة الطحينية، فضلًا عن ضبط الماكينة المستخدمة في تعبئة الشاي.وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محاضر جنح أمن الدولة للمخالفين، وذلك لحين صدور قرار النيابة العامة بالتصرف في الأحراز المضبوطة على ذمة المحاضر.