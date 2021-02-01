محمد فراج بطلا أمام نيللي كريم في «ضد الكسر»

استقر صناع مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم، على الفنان محمد فراج للقيام بدور البطولة في العمل، وذلك بعد اعتذار الفنان كريم فهمي عن المشاركة في المسلسل لانشغاله بعدد من الأعمال الفنية الأخرى، ومن المقرر أن يبدأ تصوير دوره في العمل خلال أيام.وتجسد الفنانة نيللى كريم دور فتاة شعبية تدعى "سلمى"، تعيش في منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك الكثير من المال خلال أحداث المسلسل، وشقيقتها تارا عماد، ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التي يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها.وتتوالى الأحداث في إطار درامي واجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وانطلق تصوير المسلسل الثلاثاء الماضي، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل، بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.