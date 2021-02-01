ضبط 781 هاربًا من تنفيذ الأحكام في أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الاثنين، في ضبط مجموعة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية مكبرة، نتج عنها تنفيذ 781حكمًا.وجاءت الأحكام كالتالي 153 حكم حبس جزئي. و40 حكم حبس مستأنف، و357 أحكام غرامات، و229 أحكام مخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.