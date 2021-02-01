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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 781 هاربًا من تنفيذ الأحكام في أسوان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:48 ص
حملة امنية
حملة امنية
أسوان_إسراء توفيق
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الاثنين، في ضبط مجموعة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية مكبرة، نتج عنها تنفيذ 781حكمًا.

وجاءت الأحكام كالتالي 153 حكم حبس جزئي. و40 حكم حبس مستأنف، و357 أحكام غرامات، و229 أحكام مخالفات.

يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

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