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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن توقيع 205 وثائق تعاونية بشأن بناء «الحزام والطريق»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:34 ص
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
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وقعت الصين 205 وثائق تعاون بشأن بناء الحزام والطريق مع 171 دولة ومنطقة حول العالم.

وذكرت وزارة التجارة الصينية –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن الصين تحقق إنجازا جديدا في بناء الحزام والطريق مع الدول المتعلقة وسط اجتياح وباء (كوفيد-19)، وأن قيمة التجارة بين الصين والدول الواقعة على طول الحزام والطريق بلغت 1.35تريليون دولار في عام 2020، بزيادة 0.7% على أساس سنوي، حيث شكلت 29.1% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية الصينية.

وأضافت أن الصين شهدت تطورا في التعاون الاستثماري مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، حيث بلغت استثماراتها المباشرة غير المالية إلى هذه الدول 17.79مليار دولار في عام 2020، بزيادة 18.3% على أساس سنوي، وشكلت هذه الاستثمارات 16.2% من الإجمالي الصيني. كما حققت أعمال مشروعات المقاولة 91.12مليار دولار، مشكلة 58.4% من إجمالي مشروعات المقاولة خارج الصين.

وتابعت الوزارة أنه تم تسيير ما يزيد عن 12 ألف قطار على خطوط السكة الحديدية بين الصين وأوروبا خلال العام الماضي، بزيادة 50% على أساس سنوي، حيث حملت شحنات إلى 92 مدينة في 21 دولة، بزيادة 37 مدينة عن نهاية عام 2019.

وأشارت التجارة الصينية إلى أن شركات دول الحزام والطريق تتطلع إلى النمو في الصين، حيث أنشأت 4294 مؤسسة لها في الصين، بقيمة استثمارية بلغت 8.27 مليار دولار.

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