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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الخاص لبايدن يؤكد على قرارات فورية بشأن تغير المناخ

الأحد 31/يناير/2021 - 07:09 م
جون كيري
جون كيري
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قال جون كيري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن لقضايا المناخ، إنه من الضروري اتخاذ قرارات فورية لتفادي السيناريو الأسوأ لتغير المناخ في المستقبل.

وأكد كيري - في مقابلة حصرية مع شبكة سي إن إن اليوم الأحد- أنه لا يزال هناك متسعا من الوقت لتفادي السيناريو الأسوأ، موضحا أن الرئيس الأمريكي اتخذ قرارات جريئة لوضع جميع الوكالات والهيئات الأمريكية على طريق تنفيذ ذلك.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إلى قرارات عمالقة صناعة السيارات مثل "جنرال موتورز" المتعلقة بوقف إنتاج السيارات العاملة بالديزل والوقود الأحفوري خلال الـ15 عاما المقبلة، وإنتاج سيارات تعمل بالطاقة النظيفة فقط، مؤكدا أن هذا تحول اقتصادي كبير وقابل للتحقيق؛ حيث سيعمل هذا التغيير على خلق ملايين فرص العمل الجديدة وخلق منتجات جديدة ودفع التكنولوجيا للتقدم أكثر في هذا المجال.

وأضاف أن أهم ما في هذا التغيير هو أن هناك طلبا عليه في الأسواق العالمية، مستطردا "لن يتم إجبار أحد على أن يفعل هذا، لن تصدر أوامر من أجل تنفيذ ذلك.. لكن السوق نفسه سيعمل بطريقة تجعل هذا الاختيار مرحبا به ويحقق أرباحا، وبالتأكيد سيكون خيارا صديقا للبيئة".

وشدد كيري على أن التحول من الوقود الأحفوري للكهرباء لن يجعل الناس تخسر وظائفهم، قائلا "لا تزال السيارات في حاجة إلى بطاريات وعجلات لتعمل السيارات ستبقى بحاجة لمن يصنعها، لذا ستبقى هناك وظائف".

وأكد أن هناك ملايين فرص العمل التي سيتم توفيرها خلال السنوات المقبلة، وأن هذا التحول الاقتصادي سيكون مماثلا للاقتصاد في تسعينيات القرن الماضي عندما كان مجال صناعة الحواسيب الآلية والتليفونات المحمولة يبدأ طريقه، على حد وصفه.

وبسؤاله عما إذا كان الجمهوريون سيتعاونون مع إدارة بايدن في تحقيق هذه الأهداف، قال كيري إن القطاع الخاص في الولايات المتحدة "اتخذ القرار بالفعل هذه هي الرأس مالية إنهم يستثمرون في المستقبل".

وأضاف كيري "إما أن ننفق الأموال الآن على تقليل انبعاثات الكربون، أو أن ننفقها في المستقبل على إصلاح الضرر الناتج عن تغير المناخ"، مشيرا إلى أن التقارير الاقتصادية تقول إن التكلفة ستكون باهظة أكثر إذا لم نفعل شيئا تجاه التغير المناخي.

وأكد أن على العالم أجمع، بما في ذلك الصين، أن يكون جزءا من جهود وقف تغير المناخ، مشددا على أنه لا يمكن لبلد واحد أن يفعل هذا بمفرده.

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