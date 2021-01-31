على غرار الأسمرات.. مشروع سكني لـ 35 ألف نسمة في قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن المحافظة بصدد البدء في إقامة مجتمع عمراني جديد بمدينة قنا يضم 7128 وحدة سكنية، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذى ضم المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.وأوضح محافظ قنا، أن المشروع سيقام على مساحة 67 فدانا يضم 7128 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة مالية تتخطى 1.8 مليار جنيه ويستوعب 35 ألف نسمة من سكان المدينة، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة المصرية الحديثة في التوسع في إقامة مشروعات إسكان حضارية متكاملة الخدمات على غرار مشروع الأسمرات، في عدد من عواصم المحافظات لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.وأضاف المحافظ، أن المجتمع العمراني الجديد سوف يضم مناطق للخدمات والترفيه ومناطق تجارية بالإضافة إلى مسطحات خضراء، ليكون إضافة جديدة لمدينة قنا واستمرارًا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار.وكلف "الداودي" التنفيذين بمعاينة الموقع على أرض الواقع للتأكد من خلوه من أي تعديات أو معوقات تعوق عملية بدء التنفيذ، كما وجههم بحصر كافة الاحتياجات الخاصة بالمشروع في الوقت الحالي ومستقبلا.