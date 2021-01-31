حملات لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين بشوارع عمر المختار وليبيا والثانوية تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق.وأكد جاب الله أنه تم التحفظ على السيارات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين وقامت الحملة المكبرة بتحرير مخالفات للمحال التجارية التي تشغل الأرصفة، وسيتم تطبيق أقصى غرامة إذا تكررت المخالفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأشار إلى مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة للقضاء على ظاهرة إشغال الطريق المخالفة وانتشار الباعة الجائلين على الارصفة بالشوارع والميادين العامة الرئيسية.وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم إشغال الطريق بالمخالفة للقانون وتطبيق أقصى عقوبة وغرامة على كل من يخالف هذه التعليمات حفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.