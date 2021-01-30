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الثقافة

وزيرة الثقافة تطلق قوافل المسارح المتنقلة من الأسمرات

السبت 30/يناير/2021 - 06:39 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال عاشور
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تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة في السادسة من مساء غدٍ من حي الأسمرات ٣ قوافل المسرح المتنقل، والتى تشمل ٦ محافظات هي القاهرة، قرية ميت غراب مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قرية البلانة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، قرية الجبيل بالوديان مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قرية رزقة مركز القوصية دير المحرق بمحافظة أسيوط، قري مركز أبو المطامير محافظة البحيرة وتستقر المسارح في كل قرية من ثلاثة إلى أربعة أيام ثم تنتقل إلى قرى أخرى داخل المحافظات الست، ومن ثم إلى القرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.

وقالت عبدالدايم، إن قوافل المسارح المتنقلة تغطى كل الأقاليم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض وتهدف إلى الوصول بالمنتج الثقافي إلى مختلف القري والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا، مضيفة أنها وسيلة مستحدثة لتنفيذ مستهدفات برنامج الدولة لبناء الإنسان والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدة أنها أحد أذرع تحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير بين أبناء الوطن.

يشار إلى أن المسارح المتنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة، وتم إعداد برنامج لتشغيلها يضم كل ألوان الإبداع التي تواجه الفكر المتعصب وتدعم الروح الوطنية والانتماء من خلال التعريف بتضحيات أبطال الجيش والشرطة وتكريمهم وإلقاء الضوء على تاريخ المحافظة والقرى التابعة وأشهر الشخصيات التي تنتمى لها والاحتفاء بنضالات المرأة إلى جانب مسابقات لاكتشاف المواهب وندوات توعوية ومحاضرات ثقافية عن رموز مصر في مختلف المجالات بعنوان أعلام من بلدنا وأمسيات شعرية بمشاركة الأدباء والمبدعين في كل محافظة، بالإضافة إلى تقديم أفلام تسجيلية وروائية قصيرة ومعارض للكتاب وورش لتعليم الحرف والرسم وتدوير المخلفات وعروض مسرحية وغنائية وعروض فنية وورش تفاعلية للأطفال وذوي القدرات الخاصة وعروض فرق الفنون الشعبية.

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