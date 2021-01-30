منتدى السينما بباريس ينظم ندوة افتراضية حول المشهد الشعرى الشبابى

ينظم المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح بباريس بالتعاون مع بيت النص، ندوة افتراضية شعرية، في تمام الساعة السابعة مساء يوم 20 فبراير المقبل بتوقيت باريس، حول المشهد الشعري الشبابي العربي، حيث سيتركز النقاش حول عده نقاط منها: هل القصيدة الشعرية تعبر عن قلق الواقع أم أنها تذهب إلى الحلم والتمنيات؟ ما المتغيرات الجديده في المشهد الأدبي الشبابي في الشكل والمضمون ما بعد الربيع العربي والحروب والصراعات المشتعلة؟ هل يسمع الكبار صوتهم؟ بأي لغة يعبرون؟ هل من جماليات مهمة ظهرت وتظهر؟ هل من نقد يواكب هذه المتغيرات؟ومن المقرر أن يشارك فيها عدد من الشعراء الشباب في العالم العربي وهم: الدكتور محمد ناصر الدين- لبنان، أحمد سلامة الرشيدي- مصر، حسين مقبل- اليمن، سارة عابدين- مصر، إبراهيم مالك- موريتانيا، سليمان محمد تهراست- المغرب، مروى بديدة- تونس، نورس الجابري- العراق، ومفتاح العلواني- ليبيا.