رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

منتدى السينما بباريس ينظم ندوة افتراضية حول المشهد الشعرى الشبابى

السبت 30/يناير/2021 - 04:19 م
المنتدى العربي الأوروبي
المنتدى العربي الأوروبي للسينما
آلاء حسن
طباعة
ينظم المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح بباريس بالتعاون مع بيت النص، ندوة افتراضية شعرية، في تمام الساعة السابعة مساء يوم 20 فبراير المقبل بتوقيت باريس، حول المشهد الشعري الشبابي العربي، حيث سيتركز النقاش حول عده نقاط منها: هل القصيدة الشعرية تعبر عن قلق الواقع أم أنها تذهب إلى الحلم والتمنيات؟ ما المتغيرات الجديده في المشهد الأدبي الشبابي في الشكل والمضمون ما بعد الربيع العربي والحروب والصراعات المشتعلة؟ هل يسمع الكبار صوتهم؟ بأي لغة يعبرون؟ هل من جماليات مهمة ظهرت وتظهر؟ هل من نقد يواكب هذه المتغيرات؟

ومن المقرر أن يشارك فيها عدد من الشعراء الشباب في العالم العربي وهم: الدكتور محمد ناصر الدين- لبنان، أحمد سلامة الرشيدي- مصر، حسين مقبل- اليمن، سارة عابدين- مصر، إبراهيم مالك- موريتانيا، سليمان محمد تهراست- المغرب، مروى بديدة- تونس، نورس الجابري- العراق، ومفتاح العلواني- ليبيا.

موضوعات متعلقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30-1-2021

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

منتدى السينما بباريس ينظم ندوة افتراضية حول المشهد الشعرى الشبابى

القومي لثقافة الطفل يبدأ برنامج «أحلى أجازة» بالحديقة الثقافية واليوتيوب

قبل ساعات من افتتاحه.. أبرز الأعمال المشاركة بمعرض «مبدعون خالدون»

شريف محيى: الآن صارت الأمور أكثر عملية ولكنها أقل تلقائية