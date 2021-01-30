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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير إسرائيل بدلهي: الانفجار الذي وقع قرب السفارة هجوم إرهابي

السبت 30/يناير/2021 - 02:01 م
انفجار نيودلهي
انفجار نيودلهي
وكالات
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ذكر السفير الإسرائيلي لدى الهند أن هناك دليلًا يشير إلى أن الانفجار الصغير الذي وقع بالقرب من سفارة بلاده في نيودلهي كان "هجوما إرهابيا".

وأضاف السفير الإسرائيلي، رون مالكا، اليوم السبت: "من السابق لأوانه تحديد من يقف وراء هذا الهجوم الشرير".

وأضاف مالكا لشبكة "ويون" الإخبارية ومقرها الهند، اليوم السبت: "افتراضنا أنه نعم هجوم إرهابي، استهدف السفارة الإسرائيلية، لكن الأمر يستغرق بعض الوقت لجمع كل المعلومات لفهم من يقف وراء هذا الهجوم".

كان السفير الإسرائيلي يرد على تساؤلات بشأن تقارير حول العثور على خطاب في موقع الانفجار، موجه لمسئول بالسفارة، أشار إلى صلة إيرانية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت منظمة إرهابية، يطلق عليها اسم "جيش الهند"، مسئوليتها لكن أجهزة أمنية مازالت تتحقق من صحة المزاعم، حسب وسائل إعلام هندية.

كانت الشرطة الهندية قد أعلنت عن انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي أمس الجمعة دون وقوع إصابات.

ووقع الانفجار في اليوم الذي يشهد الذكرى 29 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند وإسرائيل، وفقا لتغريدة للسفارة عبر موقع "تويتر".

ونتج الانفجار عن عبوة ناسفة بدائية الصنع منخفضة الشدة للغاية وحطم نوافذ عدة سيارات كانت متوقفة بالقرب من السفارة.

وقالت الشرطة، في بيان: "الانطباعات الأولية تشير إلى محاولة خبيثة لإحداث حالة من التوتر".

وذكرت قناة "إن دي تي في" التليفزيونية أن العبوة كانت داخل كيس بلاستيكي، وتم وضعه على الرصيف.

ووقع الانفجار على بعد أقل من كيلومترين من اجتماع بين رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس رام ناث كوفيند، ومسئولين كبار آخرين، وفقا لتقرير بثته قناة "إن دي تي في".

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