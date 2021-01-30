ضبط 752 هاربا من تنفيذ الأحكام بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان بالتنسيق مع الأمن العام، اليوم السبت، في ضبط مجموعة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة مكبرة، نتج عنها تنفيذ 752حكمًا.وجاءت الأحكام كالتالي، 146 حكم حبس جزئي، 37 حكم حبس مستأنف، و339 أحكام غرامات، و228 أحكام المخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.