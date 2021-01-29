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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المبعوث الأممي لسوريا يعبر عن استيائه بعد فشل محادثات صياغة الدستور

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:32 م
جير بيدرسن
جير بيدرسن
وكالات
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قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن اليوم الجمعة، إنه يعتزم التوجه دمشق قريبا لإجراء محادثات بعد أن فشلت اللجنة الدستورية السورية في البدء في صياغة ميثاق جديد في جلستها الأخيرة التي استمرت أسبوعا.

واللجنة المكونة من 45 عضوا، وتضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني لديها تفويض لوضع دستور جديد يقود إلى إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وعقدت اللجنة هذا الأسبوع في جنيف دورتها الخامسة منذ أكتوبر 2019.

وقال بيدرسن في مؤتمر صحفي "أبلغت أعضاء هيئة صياغة الدستور البالغ عددهم 45 أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، وأن الأسبوع كان مخيبا للآمال.. لا يمكننا مواصلة الاجتماعات ما لم نغير ذلك".

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