ضبط 768 هاربًا من تنفيذ أحكام بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان بالتنسيق مع الأمن العام، اليوم الجمعة، في ضبط مجموعة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة مكبرة، نتج عنها تنفيذ 768حكمًا.وجاءت الأحكام كالتالي «149حكم حبس جزئي، 38 حكم حبس مستأنف، 347 أحكام غرامات، 231 أحكام مخالفات».يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.