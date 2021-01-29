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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة لندن تستكمل صفقة شراء رفينيتيف

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:58 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت بورصة لندن اليوم الجمعة إنها أتمت صفقة قيمتها 27 مليار دولار لشراء رفينيتيف لتوفير البيانات في الوقت الذي تعزز فيه قوتها لتصبح مزودا ضخما للبيانات المالية بما يؤهلها لمنافسة بلومبرج.

وسيكون تعزيز قوة بورصة لندن أيضا في صدارة جهود بريطانيا للحفاظ على حي المال في لندن ضمن أبرز المراكز المالية العالمية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي حرم القطاع المالي الضخم في البلاد إلى حد كبير من أكبر عملائه وهو التكتل ذاته.

وقال ديفيد شويمر الرئيس التنفيذي لبورصة لندن "هذه العملية التحولية تجمع بين شركتين عالميتين شديدتي التكامل لديهما التزام مشترك حيال فلسفة الوصول المفتوح، بالعمل في شراكة مع العملاء".

تشهد سوق المعلومات المالية طفرة هائلة بفضل التقدم في التداولات المعززة بالحوسبة، مما أوقد شرارة موجة من عمليات الاستحواذ في ظل سعي الشركات لخلق حلول متكاملة للعملاء والتفوق على المنافسين التقليديين في ميدان توفير البيانات.

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