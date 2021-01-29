حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 29 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 29 يناير، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: تحيطك الطوالع الفلكية بالنجاح والإقبال على الحياة، وآمالًا كثيرة تشجعك تدريجيًا على الاندماج في محيطك.عاطفيًا: عليك التنبّه من بعض الأخبار الكاذبة التي تؤثر سلبًا في أوضاعك العاطفية، وابتعد قدر الإمكان عمن يسعى لتوتير العلاقة بينك وبين الشريك.صحيًا: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلبًا في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.