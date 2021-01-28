المتهمون بمحاولة اغتصاب فنانة: «خططنا لسرقتها»

اعترف المتهمون بمحاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها السكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، بأنهم ارتكبوا الجريمة أثناء سرقتها، لعلمهم أن المجنى عليها ميسورة الحال.كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد سماع أفراد أمن المدينة السكنية أصوات صرخات سيدة، بالانتقال إلى مصدر الصوت، تبيّن وجود المجنى عليها داخل شقتها فى حالة إعياء، وتم تحرير بلاغ بالواقعة.وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، التى أجريت بإشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجنى عليها تعرضت لمحاولة اغتصاب على يد ٣ مجهولين سرقوا محتويات وأموالًا من شقتها.وبتكثيف الجهود ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة، توصلت أجهزة الأمن، برئاسة اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، لهوية المتهمين، وتم نصب الكمائن اللازمة لهم وضبطهم.وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بدخول المتهمين إلى شقة المجنى عليها، منتحلين صفة عمال فى شركة الغاز، ثم قيّدوها وحاولوا تجريدها من ملابسها والتعدى عليها جنسيًا، إلا أنها قاومتهم، فسرقوا مصوغاتها الذهبية ومبلغًا ماليًا وفروا هاربين. وتبين أن المتهمين هم سمسار سيارات وقريباه، كانت المجنى عليها قد سبق وتعاملت معهم فى عقود سيارة، وعلموا أنها ميسورة الحال فخططوا لسرقتها.