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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلين تدرس إنتاج لقاح كورونا خاص بها

الخميس 28/يناير/2021 - 05:09 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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تدرس العاصمة الألمانية، برلين، بدء إنتاج لقاح فيروس كورونا الخاص بها، لتكون أول ولاية فيدرالية تبدأ إنتاج لقاح خاص بها في جائحة كورونا.

وذكرت قناة إيه آر ديه (القناة الأولى الألمانية)، وقناة آر بي بي (القناة المحلية للعاصمة برلين)، في تقرير اليوم الخميس، أن برلين تدرس الشروع في هذه الخطوة في الوقت الذي تم فيه اعتماد لقاحين من مصنعين اثنين في الاتحاد الأوروبي، ومن المحتمل إضافة لقاح ثالث قريبًا.

وأضاف التقرير أنه ومع ذلك، فإن لقاح الفيروس التاجي لا يزال نادرًا حيث تريد برلين الآن أن تشارك في الإنتاج بنفسها مع شركة الأدوية Berlin-Chemie (برلين كيمي).

وأشار التقرير إلى أن عضو مجلس الشيوخ عن الصحة، ديليك كاليسي، أعلن اليوم في مجلس النواب في برلين أن "برلين مستعدة للمساعدة في إنتاج اللقاح".

وقال السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "في ظل الوباء، تعمل البلاد بالفعل عن كثب مع شركات الأدوية، على سبيل المثال في مراكز التطعيم.. ولذلك نؤكد أن شركة الأدوية الخاصة (برلين- كيمي) جاهزة الآن لإنشاء إنتاج لقاح في العاصمة"، مضيفا أن "شركة برلين تدرس تطوير القدرات الإنتاجية مع الإدارة الصحية.. أعتقد أن هذه أخبار جيدة".

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