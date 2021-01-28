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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تؤكد دعمها الكامل لعملية السلام فى اليمن

الخميس 28/يناير/2021 - 05:08 م
وزير الخارجية النمساوي
وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج
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أعلنت النمسا اليوم دعمها بشكل كامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

جاء ذلك فى مباحثات بالفيديو جرت اليوم الخميس بين وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج مع نظيره وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك.

وجدد الوزير النمساوي- خلال المباحثات- تنديده بحادث الهجوم على مطار عدن والذي خلف العديد من القتلى وأكثر من مائة جريح، والذي حدث بالتزامن مع عودة الحكومة من الرياض إلى عدن.

وأضاف وزير الخارجية النمساوي قائلًا: "إن وجود الحكومة في عدن هو إشارة مهمة للشعب اليمني وكذلك للمجتمع الدولي، كما أن مشاركة ممثلين عن الجنوب في الحكومة هي خطوة مهمة في التغلب على الانقسام في البلاد".

وأوضح الوزير النمساوي أن بلاده تدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث بعد سنوات عديدة من الصراع.. مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون واضحًا الآن لجميع الأطراف أن مسار الحوار وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى الهدف.

واستطرد الوزير قائلًا: "لقد شهدنا مؤخرًا تقدمًا متواضعًا على سبيل المثال في تبادل الأسرى لكن لا يوجد حتى الآن وقف دائم لإطلاق النار أو حوار سياسي مرن، مشيرًا إلى تقديم النمسا الكامل لوزير الخارجية اليمني فيما يتعلق الأمر بالمضي قدمًا في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

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