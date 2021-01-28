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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الغرف التجارية تعلن استعدادها لـ«الأوكازيون الشتوي»

الخميس 28/يناير/2021 - 06:24 م
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
دعاء أبو العزم
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أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق مع الشعب العامة للنشاطات التجارية المشاركة في الأوكازيون، استعداده لبدء موسم الأوكازيون الشتوي المقبل.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إبراهيم العربي، أن الاتحاد في انتظار الإعلان الرسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء سريان موسم الأوكازيون الشتوي.

وقال العربي إن الغرف التجارية أكدت استعدادها للبدء في تقديم التخفيضات المتفق عليها بعد صدور الإعلان بالموعد الرسمي الذي ستقرره وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن الوزير علي المصيلحي، هو صاحب الاختصاص الإداري في تحديد وإطلاق موعد بدء العمل.

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