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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: المنطقة الصناعية شهدت إقامة 5 مصانع استراتيجية

الخميس 28/يناير/2021 - 03:04 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن من أهم مشروعات تنمية محور قناة السويس أكبر ميناء محوري بطول أرصفة 5.5 كم، ويتم حاليا التصدير من خلاله، إضافة للمنطقة اللوجستية على مساحة 30 مليون متر مربع، والمنطقة الصناعية على مساحة 64 كم، وكل هذه المنطقة يخدمها مجموعة من الأنفاق في جنوب بورسعيد بطول 4 كم لربط قارتي آسيا وأفريقيا.

وأضاف المحافظ: "نسعى لخلق جيل من رجال الأعمال، وفي 2016 جرى إنشاء 58 مصنعا لتمليكها للشباب، لافتا إلى أن هذه المصانع تنتج وتصنع حاليا، كما جرى تخصيص 54 مصنعا من إجمالي 118 مصنع لصغار المصنعين، في أقل من 3 سنوات".

وأوضح، أنه تم إنشاء 5 مصانع استراتيجية عملاقة خلال السنوات السابقة، منها مصنع لإنتاج زيت الطهي وتكريره، وحاليا وصل للمرحلة الثالث وهي عصر واستخلال الزيت، بينما المصنع الثاني للتعبئة وتغليف الأسماك، ويصدر حاليا للدول الأوروبية والعربية، ومصنع آخر لإنتاج اللمبات الموفرة "ليد"، ويغطي السوق المحلي ويصدر لمعظم الدول العربية، وإنتاج "كاوتش" السيارات ويصدر لعدة دول.

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