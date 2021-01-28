خبراء «الصحة العالمية» يغادرون الحجر للتحقيق فى مصدر كورونا بالصين

غادر خبراء من منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، الفندق في مدينة ووهان الصينية، حيث أمضوا حجرًا صحيًا استمر أسبوعين، قبل بدء تحقيقهم الميداني في الصين لتحديد مصدر فيروس كورونا المستجد.وشاهد فريق من وكالة فرانس برس أبقي بعيدًا عشرات المحققين يستقلون حافلة كانت تنتظرهم عند مدخل الفندق.وغادرت الآلية المكان إلى وجهة مجهولة في المدينة التي ظهر فيها وباء كوفيد-19 في نهاية 2019.