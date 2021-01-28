حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 28 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 28 يناير، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: تشعر برغبة كبيرة في أداء كمية كبيرة من العمل، ذلك أمر جيد جدًا، لكن لا تدع نفسك تنغمس في الأعمال بشكل أكبر من اللازم حتى لا تهمل الأمور الأخرى في حياتك.عاطفيًا: تعامل مع الطرف الآخر بحرص كبير، الأمور بينكما لم تصل بعد إلى الدرجة التي تجعلك تتعامل معه بكل هذه الأريحية.صحيًا: حاول أن تكتشف طرقًا أفضل لفهم جسدك، وكلما فهمت جسدك بطريقة أفضل استطعت التعامل معه بشكل أفضل، وبالتالي حفظته من الضرر الذي قد يصيبه.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.