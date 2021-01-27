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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

أبرزها ماء الليمون.. 10خرافات بشأن الأطعمة الصحية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:23 م
أطعمة صحية
أطعمة صحية
شيماء دهب
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يسمع الكثيرون عن حقائق حول بعض الأطعمة التي اعتقدنا أنها صحيحة لكن مع الوقت ندرك أنها خرافات، مما يؤدي إلى أضرار بالصحة،ويوضح موقع brightside أشهر الخرافات الصحية الخاصة بالأطعمة

1- ماء الليمون
بسبب حموضته، قد يؤدي الليمون إلى تفاقم ارتداد الحمض، وهي حالة شائعة تصيب 60 مليون أمريكي كل شهر، فالسائل الحمضي يمكن أن يضرالأسنان، ينصح الأطباء باستخدام ماصة عند شرب ماء الليمون، وشطف الفم بعد ذلك.

2- الشاي
يُعرف معظمنا أن القهوة السوداء يمكن أن تلطخ أسنانك، لكن الشاي يمكن أن يؤثر أيضًا على لون مينا الأسنان، نظرًا لأنه يحتوي على نسبة التانين أكثر من القهوة، فمن المرجح أن يتسبب في تغير اللون طويل الأمد، يمكن أن يساعد شرب كوب من الماء بعد الشاي في تقليل البقع.


3- الفاكهة المجففة
يستبدل كثير من الناس الحلوى بالفواكه المجففة، لكنه قد يكون خطيرًا على أسنانك،غالبًا ما تستخدم الشركات ألوانًا غذائية صناعية لجعل الفاكهة المجففة أكثر جاذبية، قد تقلل الفاكهة المجففة أيضًا من إفراز اللعاب لمحاربة البكتيريا.

4- شراب رحيق الصبار
يحاول المهتمون بالصحة تجنب السكر واستخدام المحليات الطبيعية، لكن رحيق الصبار عبارة عن شراب معالج ويحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، قد تؤدي إلى تلف الكبد لأنه يحول الفركتوز إلى دهون، والتي بدورها يمكن أن تسبب مرض الكبد الدهني.

5- أطعمة منخفضة السعرات الحرارية
يستعيد 80٪ من الأشخاص الوزن بمجرد التوقف عن وجباتهم الغذائية، ويعتقد علماء أن السبب وراء ذلك هو الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، إذا كنت تحصل بانتظام على سعرات حرارية أقل مما يحتاجه جسمك، فهذا يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، لأن هذه الحميات عادة ما تكون منخفضة في البروتين، فإنها تؤثر على أنسجة العضلات.

6- مسحوق البروتين
من الصحيح أن البروتين ضروري لعضلاتك وقوة جسمك،ولكن بمعدل معين فإذا كنتُ تحافظ على نظام غذائي صحي، فإنك تحصل على ما يكفي من البروتين من وجباتك، لكن البروتين على شكل مكملات يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.


7- عصير أخضر
العصير الأخض اتجاه صحي، لكنه لا يغني عن فوائد الفواكه والخضروات، حيث تحتوي العصائر على القليل من الألياف، وهو أمر ضروري لعملية الهضم والحفاظ على وزن صحي.

8- أطعمة منخفضة الكربوهيدرات
يحث خبراء على تجنب الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لانها تساعد فى تقليل الكربوهيدرات، ولكن عدم الحصول على ما يكفي منها على المدى الطويل يصيب بأمراض القلب والأوعية الدموية.

9- زيت جوز الهند
يحتوي على العديد من الصفات الفريدة، فمن الأفضل اعتباره علاجًا عرضيًا فيميل إلى رفع مستويات الكوليسترول وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

10- منتجات خالية من الجلوتين
النظام الغذائي الخالي من الجلوتين ضروري للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، ولكن التحول إليه طواعية قد يضر بصحتك، العديد من الأطعمة المخبوزة الخالية من الجلوتين غنية بالسعرات الحرارية والسكر.

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